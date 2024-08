Жажда за пари води до смъртта на Матю Пери, разследването продължава

Трима от обвиняемите за смъртта на Матю Пери, Чавес, Флеминг и Ивамаса, са сключили споразумения за признаване на вина. Това се случва, след като в хода на разследването се установи, че актьорът е починал от "остър ефект" след свръхдоза кетамин.

Преди Матю Пери да почине от случайна свръхдоза кетамин в дома си в квартал „Пасифик Палисейдс" в Лос Анджелис на 28 октомври миналата година, много близки на 54-годишната звезда от „Приятели" смятаха, че той се справя добре.

Само година преди това в мемоарната си книга „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо" актьорът разказва за изтощителната си зависимост от алкохол и болкоуспокояващи, с които злоупотребява през по-голямата част от живота си като възрастен.

Обяснявайки пред People защо е разказал историята си, той казва: „Исках да споделя, когато съм бил в безопасност от това отново да навляза в тъмната страна."

Но пристрастяването, тази пагубна болест, никога не отслабва хватката си. В деня на смъртта си, около 8:30 ч. сутринта, Пери помолил помощника си Кенет Ивамаса да му инжектира кетамин - бързодействащ анестетик и контролирано вещество от Списък III, което законно могат да прилагат само медицински специалисти.

Ивамаса се подчинил и напуснал дома му на стойност 5 млн. долара, за да свърши нещо по задачи. Когато се върнал следобед, Пери бил мъртъв, с лице надолу в джакузито. Близо 10 месеца по-късно, на 15 август, властите обявиха, че голямото жури е повдигнало обвинения на 59-годишния Ивамаса, заедно с още четирима предполагаеми съучастници, във връзка със смъртта на Пери.

Сред тези, които са изиграли „ключова роля" са 42-годишният Салвадор Пласенсия, лекар, който е продал кетамин на Пери и му го е приложил; 54-годишният Марк Чавес, лекар, за когото се твърди, че е набавил кетамин за Пласенсия от легални доставчици; предполагаемият дилър на наркотици 41-годишната Джасвин Санга, наречен в съдебните документи „Кетаминовата кралица", и 54-годишният Ерик Флеминг, за когото се твърди, че е продал доставката на Санга на асистента на Пери.

Прокурорите твърдят, че именно кетаминът на Санга е убил Пери. Трима от обвиняемите - Чавес, Флеминг и Ивамаса - са сключили споразумения за признаване на вина. Пласенсия и Санга не се признават за виновни по множество обвинения, включително за разпространение на кетамин, довело до смърт, и ги грози затвор от 10 години до доживотен затвор, ако бъдат осъдени в съдебен процес. Чавес може да бъде осъден на до 10 години затвор, Ивамаса - на 15 години, а Флеминг - на 25 години.

Милграм порицава обвиняемите за това, че са се възползвали от Пери, особено лекарите Пласенсия и Чавес, които тя нарича „безскрупулни лекари, злоупотребили с доверието си, защото са виждали в Пери печалба".

Обвиненията бяха повдигнати след съвместно разследване на полицейското управление на Лос Анджелис и федералните агенции, които започнаха щателната си работа, след като аутопсията на Пери установи, че причината за смъртта му е „острият ефект" на кетамин. (Сред факторите, допринесли за това, са удавяне, коронарна болест и въздействието на бупренорфин - лекарство, използвано за лечение на опиоидна зависимост).

Подробните съдебни документи показват тъмния свят на търговията с наркотици и същевременно рисуват опустошителна картина на последните седмици от живота на Пери.

Докато той редовно играе пикълбол и се среща със стари приятели като създателката на „Приятели" Марта Кауфман, която казва, че той изглеждал „щастлив и бодър", Пери тайно харчи десетки хиляди долари за кетамин и приема наркотика до осем пъти на ден.

В мемоарите си Пери пише, че преди това е използвал наркотика като лечение в швейцарска рехабилитационна клиника, като казва, че е било „като да те ударят по главата с гигантска щастлива лопата. Но махмурлукът беше тежък и надделяваше над лопатата. Кетаминът не беше за мен."

Въпреки това на 30 септември 2023 г. лекарите Пласенсия и Чавес, познати от 20 години, научават чрез посредници, че Пери се интересува от закупуването на кетамин, и обсъждат сделката.

„Чудя се колко ли ще плати този кретен", пише единият на другия, според съдебните документи на прокуратурата. Чавес, за когото се твърди, че се е сдобил с кетамин с фалшива рецепта, го е продал на Пласенсия.

Същия ден била сключена сделка с Пери. Пласенсия пътувал до новоремонтирания дом на звездата с изглед към Тихия океан и инжектирал актьора с кетамин, а спринцовките и още дози оставил на Ивамаса, който му платил 4500 долара за посещението, твърдят прокурорите.

Твърди се, че преди да си тръгне, Пласенсия е показал на Ивамаса как да прилага кетамин на Пери.

Според прокурорите Ивамаса, използвайки кодови думи като „Dr. Pepper", е посочил, че Пери иска още кетамин през следващите дни, а Чавес и Пласенсия са били решени да му го осигурят.

„Мисля, че ще е най-добре да не го караме да търси другаде и [да] можем да бъдем негов помощник", твърди се, че Пласенсия е изпратил следния SMS на Чавес.

Според съдебните документи един следобед през октомври Пласенсия се среща с Пери, за да му даде още кетамин, и му поставя инжекция, докато двамата „седят на задната седалка на кола, паркирана на обществен паркинг близо до аквариум в Лонг Бийч, Калифорния".

На 12 октомври се случва по-страшен инцидент, докато Пласенсия прилага дозата: Пери получил „нежелана реакция" и кръвното му налягане се покачило, според описанията в документите. Лекарството го кара да „замръзне" временно, като не може да говори или да се движи.

„И все пак в същото време [той] е предлагал да продаде кетамин на г-н Пери. Смятам, че цялото това поведение показва ниво на алчност, което поставя приоритета на печалбата пред пациента."

Приблизително по същото време Чавес научава, че е разследван от Медицинския съвет на Калифорния за предполагаемо вземане на кетамин от бившата си клиника Dreamscape Ketamine, и прекъсва доставките си за Пласенсия, пише Vesti.

Но дотогава Пери се снабдява с наркотици по друг канал: Флеминг - режисьор на филма на Скарлет Йохансон „Моят брат свинята" от 1999 г. и продуцент на риалити сериала „Сюрреалистичен живот" от 2003 г. - също е предложил на Пери да му продаде кетамин в седмиците преди смъртта на актьора.

Твърди се, че Флеминг е работил с „Кетаминовата кралица" Санга, която според прокурорите е водила бляскав начин на живот, пътувайки по света, като „се е изявявала като известен дилър на наркотици с висококачествени стоки", включително кетамин, метамфетамин и магически гъби.

В текстовете си с Ивамаса Флеминг дава да се разбере, че иска да печели пари в брой от сделките с наркотици.

„Не бих го направил, ако нямаше шанс да изкарам някакви пари", твърди той. И през следващите седмици Пери, чрез Ивамаса и Флеминг, както се твърди, е закупил от Санга десетки флакони с кетамин, включително последната доза, която е убила актьора сутринта на 28 октомври.

В друг разговор със Санга Флеминг привидно поставя основите за посочване на Ивамаса с пръст. „Никога не съм се занимавал с Пери. Само с асистента. Така че асистентът е бил подбудител", пише той.

Според мнението на властите и петте страни са отговорни за смъртта на Пери.