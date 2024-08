Александър Вучич обсъди ситуацията в Косово с руския посланик в Сърбия (Снимка)

Президентът на Сърбия Александър Вучич се срещна днес в Белград с посланика на Руската федерация Александър Боцан-Харченко и посочи, че специалната тема на разговора е била ситуацията в Косово и възможността за несъгласувано отваряне на моста на Ибър в етнически разделения град Митровица, Северно Косово.

„Специалната тема на дискусията беше ситуацията в Косово и Метохия и аз изразих дълбока загриженост за възможните последици от несъгласуваното със сръбска страна отваряне на моста на Ибър, както и други планирани дейности на властите в Прищина, насочени срещу сърбите в Косово и Метохия", написа Вучич в профила си в Инстаграм. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Правителството на Косово обяви по-рано през годината, че възнамерява да отвори за движение на превозни средства моста над река Ибър, който разделя южната част на Митровица с преобладаващо албанско население и северната част на града с преобладаващо сръбско население. Мостът над река Ибър е затворен от над две десетилетия и многократно е ставал място на сблъсъци между представители на двете общности, пише БТА.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Вучич отново благодари на Русия за последователната ѝ дипломатическа подкрепа за Резолюция 1244, като единствената международна гаранция за оцеляването на сърбите в Косово.

„Проведохме открит и честен разговор с посланик Боцан-Харченко по всички теми от интерес за Сърбия и Руската федерация, както и относно позициите на Сърбия по отношение на текущите глобални геополитически развития", добави президентът.