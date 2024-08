Трима загинали и близо 3 млн. блокирани от наводнения в Бангладеш (Видео, снимки)

Почти три милиона души останаха блокирани при големи наводнения и трима са загинали в Източен Бангладеш, предаде ДПА, като се позова на правителството.

Проливни дъждове доведоха до това някои реки в региона да прелеят, което допринесе за наводненията. През последните три дни служители на спасителните служби евакуираха около 75 хил. души от общо 2,9 милиона души, за които се предполага, че са засегнати от бедствието, каза високопоставен представител на правителството в Дака.

#Bangladesh: India's Reckless Actions Are Worsening the Flood Crisis in Southeast Bangladesh



For the first time in generations, Bangladesh's entire southeastern region is facing its worst flooding in history affecting millions of people. The cause? Indian authorities opened the… pic.twitter.com/GK5JzLLBcz — Sultan Mohammed Zakaria (@smzakaria) August 21, 2024

Той потвърди смъртта на двама души, въпреки че според местни медии загиналите са четирима.

Водата е заляла домове, пътища и обработваема земя в няколко района на Източен Бангладеш.

Властите спряха жп услугите между столицата Дака и пристанищния град Чатограм, тъй като много участъци от железопътните линии са потопени, каза Мохамад Монирузаман от националния жп оператор.

India has created an artificial flood in Bangladesh by releasing water from its dams and you still wonder why people hate India so much? pic.twitter.com/4WRpsn6GpL — Nazmus Sajid Chowdhury (@nazmussajid) August 21, 2024

На кадри се вижда как военнослужещи и доброволци от бангладешкия Червен полумесец спасяват пострадали от наводненията хора. Бангладешката метеорологична служба съобщи, че нивото на най-големите реки в североизточните и източните райони на Бангладеш продължава да се покачва.

Въпреки че в някои райони все още има силни валежи, се очаква те да намалеят до утре сутринта, съобщи метеорологичната служба., цитирана от БТА.