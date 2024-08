Украинската армия атакува ферибот с гориво на руското пристанище "Кавказ" (Видео)

Пожар избухна в руското пристанище "Кавказ" в руската Краснодарска област след украинска атака по железопътен ферибот, натоварен с цистерни с гориво, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.

В момента се установява дали има жертви и какви са мащабите на пожара. Ръководителят на Темрюкския район Фьодор Бабенков заяви в комуникационното приложение "Телеграм", че фериботът е бил натоварен с 30 цистерни с гориво. Местна оперативна група съобщи, че на място е изпратен специален влак за потушаване на пламъците. Над 100 души се борят с пожара.

Няколко руски медии разпространиха снимки и видеа, на които се виждат как над пристанището се издигат пламъци и дим, пише БТА.

"Кавказ" е второто по големина руско черноморско пристанище след Новоросийск и обслужва кораби, които доставят гориво за Крим.