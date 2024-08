Властите в Аризона спешно издирват на мъж, за когото се твърди, че е заплашил да застреля 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп.

66-годишният Роналд Лий Сирвуд се издирва във връзка с предполагаем заговор за убийство. Твърди се, че е бил планиран за посещението на Тръмп в окръг Кочиз, щата Аризона, в четвъртък.

Това се случва шест седмици след опита за покушение срещу Тръмп, при който куршум засегна ухото му по време на митинг в Бътлър, Пенсилвания.