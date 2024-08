Самолет се разби близо до столицата на Тайланд, няма оцелели (Снимки)

Самолет с девет пътници се разби в четвъртък близо до тайландската столица Банкок, което предизвика мащабна операция за издирването им, в която работници се промъкваха през калта и копаеха през гъстата покривка на мангровите дървета до късно през нощта.

Смята се, че двама тайландски пилоти, както и петима китайски и двама тайландски пътници на борда на турбовитловия самолет Cessna Caravan C208B са загинали и властите разследват катастрофата. #Ongoing a charter Cessna 208 crashed in Chachoengsao (Thailand). All 9 aboard died. Aircraft was operated by "Thai Flying Service Co" [Registration "HS-SKR"] Updates when possible. #aviation Source @AviationSafety pic.twitter.com/L9SiLKh0Yo — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) August 22, 2024

Малкият самолет е излетял от главното международно летище в Банкок в 14:46 ч. местно време и се е насочил към летище в източната провинция Трат, според информация на правителствения отдел за връзки с обществеността в провинция Чачоенгсао.

Загубена е връзка около 10 минути след полета, се казва в изявлението на службата.

Жителите на район Банг Паконг в Чачоенгсао описват, че са видели самолета да пада от небето и да „експлодира силно" при удара, а отломките са повредили близките къщи. Five Chinese nationals were confirmed dead in a small plane crash in Thailand's eastern province of Chachoengsao on Thursday, the Chinese embassy in Thailand said, citing Thai authorities. pic.twitter.com/RJkD0htuCl — People's Daily, China (@PDChina) August 22, 2024

„Седях пред къщата си. Самолетът прелетя над къщата ми със силен звук на двигателя. Само няколко секунди след това самолетът се разби точно тук, със силен трясък", разказва един от жителите във видеоклип, споделен от офиса на провинцията.

Soneva Kiri, луксозен курорт, разположен на остров Кох Куд, потвърди в изявление за CNN, че е наел двамата тайландски пътници. Обикновено гостите на курорта пристигат с частен самолет на близкото летище, след което се придвижват с моторна лодка до острова.

От курорта заявиха, че оказват пълно съдействие на властите при разследването.

Причината за катастрофата остава неясна, съобщава dariknews.

Части от самолета са намерени разпръснати в калта, заедно с близо 70 части от тела, които са изпратени в полицейска болница за идентификация, съобщиха от провинциалното управление.

Издирването обаче се забави с няколко часа поради логистични трудности, съобщиха оттам. Катастрофата е станала в мангрова гора, където почвата е била мокра поради преливане на вода от близката река. A plane crash in south-central Thailand has left two pilots and up to seven tourists missing. The Cessna 208B crashed into a mangrove forest in Chachoengsao province, sparking a major search and rescue operation. Authorities have found wreckage but no survivors. #Thailand pic.twitter.com/nBz8kDzYw4 — Pakistani Index (@PakistaniIndex) August 22, 2024

Снимки и видеоклипове, публикувани от службата, показват големи тълпи от спасители и служители на спешна помощ на място, които носят фарове, тъй като е паднала нощта, и пресяват останките - включително куфари и чанти. Големи багери копаят през калта и мангровите дървета, а някои работници стоят в дълбоки до колене езера, за да вадят отломки.

Високото ниво на прилива на реката направи търсенето още по-трудно, като спасителните екипи трябваше да изпомпват водата и да изграждат насипи, за да предотвратят навлизането на още вода, съобщиха от провинциалния офис. Издирването беше спряно в 2 ч. през нощта и подновено в петък сутринта. 9 people are feared to have died in the jungle of Chachoengsao province after a turboprop plane crashed southeast of Bangkok.



The aircraft went down yesterday, and officials are still searching for the missing individuals.



🧵1 pic.twitter.com/eGojP2eJCi — BFM News (@NewsBFM) August 23, 2024

Властите ще анализират отломките от самолета, за да определят причината за катастрофата, съобщиха от ведомството - като добавиха, че самолетът не е имал черна кутия и е комуникирал директно с контрола на въздушното движение.