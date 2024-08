Транссексуална спечели дело за дискриминация в Австралия

Транссексуална жена от Австралия спечели дело за дискриминация срещу приложение за социални медии, предназначено само за жени, след като ѝ е бил отказан достъп до него на основание, че биологически е мъж.

Федералният съд установява, че макар Роксана Тикъл да не е била пряко дискриминирана, тя е била жертва на непряка дискриминация - когато дадено решение поставя в неблагоприятно положение лице с определен признак - и осъжда приложението да ѝ заплати 10 хил. австралийски долара плюс разноските.

През 2021 г. Тикъл изтеглила „Giggle for Girls" - приложение, предлагано на пазара като онлайн убежище, където жените могат да споделят преживяванията си в безопасно пространство и където не се допускат мъже.

За да получи достъп, тя трябва да качи селфи, за да докаже, че е жена, което се оценява от софтуер за разпознаване на пола, предназначен да отсее мъжете. Седем месеца по-късно обаче - след като успешно се присъединила към платформата - членството ѝ било отменено.

Като лице, което се идентифицира като жена, Тикъл твърди, че има законно право да използва услуги, предназначени за жени, и че е дискриминирана въз основа на половата си идентичност.

Тя съди платформата за социални медии, както и нейния главен изпълнителен директор Сал Гроувър, и иска обезщетение в размер на 200 хил. австралийски долара, като твърди, че „постоянното погрешно определяне на пола" от страна на Гроувър е предизвикало „постоянна тревога и понякога мисли за самоубийство".

„Публичните изявления на Гроувър по отношение на мен и този случай бяха притеснителни, деморализиращи, смущаващи, изтощаващи и болезнени. Това доведе до публикуване на омразни коментари по мой адрес в интернет и косвено подтикване на други хора да направят същото", казва Тикъл в писмената си декларация.

Юридическият екип на Giggle for Girls твърдеше през цялото време на делото, че полът е биологично понятие. Те доброволно признават, че Тикъл е билa дискриминиранa - но на основание пол, а не на основание полова идентичност. Според тях отказът да се разреши на Тикъл да използва приложението е представлявал законна дискриминация по полов признак. Приложението е създадено, за да изключва мъжете, и тъй като неговият създател възприема Тикъл като мъж - тя твърди, че отказът да й се предостави достъп до приложението е бил законосъобразен.

Но съдия Робърт Бромич заяви в решението си от петък, че според съдебната практика полът е „променлив и не е непременно двоичен", като в крайна сметка отхвърли аргумента на Giggle. Тикъл заяви, че решението „показва, че всички жени са защитени от дискриминация" и че се надява делото да бъде „оздравително за транссексуалните и хората с различен пол".

„За съжаление получихме решението, което очаквахме. Борбата за правата на жените продължава", написа Гроувър в X, реагирайки на решението.

Делото, известно като „Тикъл vs Giggle", е първият случай на предполагаема дискриминация, свързана с половата идентичност, който се разглежда от федералния съд в Австралия.

Тикъл е родена като мъж, но променя пола си и от 2017 г. живее като жена. Когато дава показания пред съда, тя казва: „До този момент всички са се отнасяли към мен като към жена. От време на време ми се случва да ме мръщят, да ме гледат с въпросителни погледи, което е доста смущаващо... но ме оставят да си върша работата."

Но Гроувър вярва, че никое човешко същество няма и не може да промени пола си - което е стълбът на джендъркритичната идеология. Когато адвокатът на Тикъл Джорджина Костело КС разпитва Гроувър, тя казва: „Дори когато човек, на когото по рождение е бил определен мъжки пол, се превръща в жена, като се подлага на операция, приема хормони, отървава се от окосмяването по лицето, подлага се на реконструкция на лицето, отглежда си дълга коса, носи грим, облича женски дрехи, описва се като жена, представя се като жена, използва женски съблекални, променя акта си за раждане - вие не приемате, че това е жена?"

„Не", отговори Гроувър.

Тя също така заяви, че ще откаже да се обръща към Тикъл с „госпожо" и че „Тикъл е биологичен мъж". Гроувър е самопровъзгласила се за „TERF" - абревиатура, която означава „транс-изключваща радикална феминистка". Възгледите на TERF за половата идентичност се смятат за враждебни към транс хората.

„Мъж, който твърди, че е жена, ме изправя пред федерален съд, защото иска да използва създаденото от мен пространство само за жени", публикува тя в X.

„Това, че Тикъл е жена, е правна измислица. Актът му за раждане е променен от мъжки на женски, но той е биологичен мъж и винаги ще бъде такъв". По-рано Гроувър заяви, че ще обжалва решението на съда и ще се бори по случая чак до Върховния съд на Австралия, пише DarikNews.