7 загинаха и 10 са ранени в горящ хотел в Южна Корея (Видео, Снимки)

Седем души загубиха живота си, а повече от десет други бяха ранени, след като пожар избухна в 9-етажен хотел в южнокорейския град Бучеон, западно от столицата Сеул.

Двама души са загинали, след като скочили през прозорците върху надуваем матрак, предоставен от пожарната, който обаче се е обърнал. В съобщенията се казва, че първият човек се е ударил в по-твърдия ръб на матрака, което е довело до обръщането му и до смъртоносното нараняване на втория човек, който е скочил малко след това.

Другите жертви са открити в стаите и коридорите на деветия и осмия етаж, където се предполага, че пожарът е възникнал заради електрическа повреда. Пострадалите хора се лекуват в болница със сериозни наранявания, някои от които са причинени от вдишване на дим. Първият сигнал за пожара е подаден в 19:39 ч. местно и е потушен в 22:26 ч. в четвъртък, съобщиха от службата.

Длъжностните лица твърдят, че пожарът не се е разпространил широко, след като е започнал в необитаема стая на 8-ия етаж.

Помещението обаче не е било защитено с пръскачки и токсичният дим бързо е изпълнил горните етажи. „Когато пристигнахме там, етажите вече бяха пълни с дим, който се изливаше и от прозорците", каза министърът на вътрешните работи и безопасността Ли Санг-мин.

По думите му пожарът е започнал в стая 810, която е била свободна, след като гост се е оплакал, че усеща миризма на изгоряло и е поискал смяна на стаята от управата на хотела. Въпреки че пожарът не се е разпространил в цялата сграда, щетите са били големи заради липсата на т.нар. спринклери.

Според градската противопожарна служба девететажният хотел е построен през 2003 г., преди изискването за спринклерна система да бъде вписано в закона.

Полицията разследва дали управителите на хотела са проявили някаква небрежност. Разследва се и дали пожарната е използвала надуваем матрак, пише bTV.

Правителствен екип от пожарникари, съдебни експерти и полицаи са започнали проверка на място, за да установят причините за пожара.