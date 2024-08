Гърбат кит прекара близо денонощие, заплетен в рибарска мрежа до Сидни (Видео, снимки)

Гърбат кит прекара 22 часа, заплетен в рибарски мрежи и буйове на пристанището на Сидни, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

В ранния следобед на 22 август спасителните служби в Сидни получават сигнал за гърбат кит, който се е оплел на пристанището. Започва спасителна операция, която включва лодки, хеликоптери и дронове. Мисията по освобождаването на кита приключва едва на следващия ден на разсъмване. След като е освободено, животното навлиза бързо обратно в морето. WATCH: in an operation which spanned several hours, the NSW National Parks Large Whale Disentanglement Team were able to cut a humpback whale free from a rope and buoys as it passed through the waters of Sydney Harbour.



More 🔗 https://t.co/4LRJVEoVMY pic.twitter.com/qUnsdx0d7t — NSW Climate Change, Energy, Environment & Water (@nswdcceew) August 23, 2024

„Истината е, че това животно е преминало през огромно изпитание", каза експертът по китове от университета „Макуори" Ванеса Пирота.

Джесика Фокс, служител на доброволческата организация за спасяване и изследване на китоподобни в Австралия, казва, че спасителният екип е прикрепил буйове към заплетеното въже, за да забави кита и евентуално да го задържи на място, докато отреже въжето, пише БТА. Breaking: the whale stuck in fishing tackle in Sydney Harbour appears to be FREE! https://t.co/btT3cBYL3U pic.twitter.com/TQHcuse8x9 — Anthony Segaert (@anthonysegaert) August 23, 2024