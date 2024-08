Над 20 загинали, след като автобус падна в река в Непал (Видео, снимки)

Над 20 загинали след като автобус падна в река в Непал, съобщи говорител на въоръжената полиция на хималайската държава. В превозното средство е имало 43 индийци, от 21 са загинали, а 22 са ранени.

Автобусът е пътувал към столицата Катманду от туристическия град Покхара, когато е станал инцидентът. Спасителите са извадили 22 души от реката Марсиангди в окръг Танахун, 12 от тях са с тежки наранявания, което наложило транспортирането им със самолет до столицата.

An Indian tourist bus ferrying 41 passengers from Bhusawal, Maharashtra, along with a driver & a conductor, plunged more than 150 m into Marshyangdi River near the Aanbu Khaireni region of Tanahu District in Nepal at around 11:30 am. 22 are admitted in hospital. pic.twitter.com/juYYP7t7Vd — Arvind Chauhan 💮🛡️ (@Arv_Ind_Chauhan) August 23, 2024

Пътищата в планинския регион са предизвикателство за шофьорите, тъй като често са тесни и коварни, което затруднява маневрирането на големи превозни средства в завои, пише Nova.