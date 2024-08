Нападение с нож на фестивал в Германия, има загинали и ранени (Видео, снимки)

Мъж нападна с нож хора по време на фестивал в германския град Солинген. Трима са убити, а девет души са тежко ранени, пише "Билд".

Според свидетели нападателят е бил от арабски произход и е избягал след атаката. Той е нападнал хората на площад "Фронхоф" около 21:45 ч. в петък вечер, когато мястото е било оживено заради концерти на живо. Районът е отцепен от полиция Атаката е станала на на площад "Фронхоф" в Солинген

Извършителят нападнал жертвите пред сцената. Германската полиция е класифицирала акта като терористична атака. Мъжът все още се издирва. Районът е отцепен и фестивалът е отменен.

Хеликоптер кръжи над района, а тежко въоръжени полицаи са пренасочени натам. Гражданите са помолени да останат по домовете си.