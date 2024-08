"Фу файтърс" не са давали разрешение тяхна песен да бъде използвана на предизборно събитие на Тръмп

Американската рок група "Фу файтърс" не е давала разрешение на кампанията на Доналд Тръмп да използва тяхна песен на предизборно събитие, каза представител на групата. За това съобщи Си Ен Ен на сайта си. Музикантите от групата възнамеряват да дарят приходите си от неразрешената употреба на песента им на кампанията на кандидатката за президент на САЩ Камала Харис.

В петък песента My Hero на "Фу файтърс" прозвуча на предизборен митинг на кандидата за президент на САЩ Доналд Тръмп в Аризона, както сочат видеозаписи от събитието, разпространени в социалните медии. В изявление до Си Ен Ен в неделя говорител на групата посочи, че музикантите не са давали разрешение за използването на популярното им парче от 1997 г., предава БТА.

"От "Фу файтърс" не е искано разрешение и групата не би го дала, дори и да е поискано", се посочва в изявлението. В него се добавя, че приходите, които групата би получила заради използването на песента им, ще бъдат дарени на кампанията на Камала Харис и Тим Уолз.

Не за пръв път певци и музиканти оспорват използването на свои песни на събития на кандидата за президент от Републиканската партия на САЩ, припомни Си Ен Ен. По-рано този месец Селин Дион разпространи изявление, в което критикува Тръмп за използване без разрешение на баладата й My Heart Will Go On, станала популярна от филма "Титаник", на митинг в щата Монтана.