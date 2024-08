Музикант от Slipknot е в болница със сериозни изгаряния след експлозия (Снимки)

Сид Уилсън от Slipknot заяви, че е в болница със „сериозни изгаряния" след „експлозия" във фермата му.

Хеви метъл музикантът, който има връзка с Кели Озбърн, заяви, че е „добре" във видеоклип, на който е в болнично легло, публикуван в Instagram. „Имаше експлозия", каза той. „Добре съм, ще се оправя. Но имах някои сериозни изгаряния по лицето и ръцете си". Slipknot's DJ Sid Wilson was hospitalized after he "sustained burns across his body" in an accident. Despite his injuries, he's expected to perform with the band next weekend → https://t.co/6IUSHfRTN6 pic.twitter.com/yGYmaGfOU4 — CONSEQUENCE (@consequence) August 24, 2024

След това Уилсън, който се подвизава и като DJ Starscream, каза, че му правят рентгенова снимка на гръдния кош, за да се уверят, че не е вдишал пламъци от пожара, съобщава Vesti.

Показвайки обгорените си вежди, мустаци и покритите си с мехури уста и ръце, той заяви, че все пак планира да се появи на изпълнението на Slipknot на фестивала Rocklahoma в Оклахома следващия уикенд. Slipknot member in hospital with 'serious burns'



Full story ⬇️https://t.co/oIhky8qB8X — Sky News (@SkyNews) August 24, 2024

„Ще бъда добре, момчета. Не ме интересува какво ще стане, ще се видим на турнето", каза той. В последващо видео той каза на феновете, че „се справя доста добре" и е в „добри ръце".

Slipknot заявиха в изявление: „Нашият брат Сид Уилсън претърпя инцидент днес и получи изгаряния по цялото си тяло.

„Той се възстановява със семейството си и все пак ще се присъедини към нас на сцената на Rocklahoma следващия уикенд.