Племенницата на крал Чарлз иска да постъпи в армията (Снимки)

20-годишната племенница на крал Чарлз Трети, Лейди Луиз Уиндзор, дъщеря на принц Едуард и Софи и внучка на кралица Елизабет II, е заявила, че иска да постъпи в армията, пише Daily Mail. King Charles's niece Lady Louise Windsor, the daughter of Prince Edward and Sophie, 'wants to join the armed forces' - making her the first female member of Britain's Royal family to serve in the military since the late Queen Elizabeth II https://t.co/0kfXTkL2g6 pic.twitter.com/aHao6ThYPe — Daily Mail Online (@MailOnline) August 25, 2024

Източник на медията обяснява, че Лейди Луиз се е "влюбила" в армейските кадети и ще се радва да продължи делото на покойната си баба. 20-годишната кралска особа е осма по ред в наследяването на трона. В момента тя е студентка във втори курс в университета "Сейнт Андрюс", където изучава английски език.

"Говори, че много иска да постъпи в армията, за да служи на краля и страната", допълва също запознатият. По негови думи това не е изключено да се случи и наистина да тръгне по стъпките на кралица Елизабет II, която е младши командир в Помощната териториална служба по време на Втората световна война. #RIP Queen Elizabeth II who has passed away at the age of 96. Elizabeth was the last remaining head of state to have been a veteran of WWII. She served in the Auxiliary Territorial Service as a driver and mechanic. pic.twitter.com/ehFjl5I50q — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) September 8, 2022

Елизабет влиза в историята като първата кралска особа, която става пълноправен член на въоръжените сили, след като се записва на военна служба в рамките на една година след навършване на 18 години.

Покойната кралица се записва въпреки баща си, крал Джордж VI, който постановява, че обучението й като принцеса е по-важно от нарастващите проблеми с човешките ресурси в страната и че тя няма да се присъедини към някое от женските помощни войски или да работи във фабрика, пише dir.

Той и съпругата му кралица Елизабет (по-късно известна като Кралицата майка) са твърдо решени, че няма да се крият от войната и затова посещават райони, които са бомбардирани. Те също така се срещат с военнослужещи, войници, обучаващи се за бойни действия, правят екскурзии до фабрики за боеприпаси, бази и кораби на Кралския флот.

Що се отнася до младата принцеса Елизабет - тя се записва на курс за шофьори и поддръжка на превозни средства, като се запознава с теорията на механиката, четенето на карти и как да управлява и поддържа тежките армейски превозни средства. Младата тийнейджърка тогава работи по седем часа всеки ден, а след петмесечно обучение като механик и шофьор на военен камион е повишена в чин почетен младши командир. Седем години след края на Втората световна война става кралица.

Макар че семейството иска да остане заедно в Бъкингамския дворец по време на целия конфликт, през 1940 г. принцесите Елизабет и Маргарет са евакуирани в замъка Уиндзор, където същата година е бил бомбардиран, но кралят и кралицата избират да останат на място в знак на солидарност към хората. Впрочем дворецът е бомбардиран девет пъти по време на Втората световна война.

Макар че кралица Елизабет II остава единствената жена от кралското семейство, която служи във въоръжените сили, други членове на кралското семейство също взимат участие.

През 2006 г. принц Уилям се присъединява към Домашната кавалерия, а брат му, принц Хари, е последният кралски служител, който участва във война по време на две обиколки в Афганистан. Prince Harry undertook two tours of Afghanistan. The first in 2007 as a Forward Air Controller and then in 2012 as an Apache Pilot. pic.twitter.com/kxbRYYhvd8 — The Royal Family (@RoyalFamily) March 9, 2017