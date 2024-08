Вижте в какво точно Франция обвини собственика на "Телеграм" Павел Дуров

Публикуваха обвиненията срещу собственика на "Телеграм" Павел Дуров. Ето какви са те:

- Съучастие - управление на онлайн платформа, позволяваща незаконна сделка в организирана група;

- Отказ да предостави по искане на оправомощените органи информация или документи, необходими за осъществяването на разрешените от закона подслушвания;

- Съучастие - укриване на изображение на непълнолетно лице с детски порнографски характер;

- Съучастие - разпространяване, предлагане или предоставяне на изображения на малолетни с порнографски характер;

- Съучастие - придобиване, транспортиране, държане, предлагане или унищожаване на наркотични вещества;

- Съучастие - предлагане, възлагане или предоставяне без основателна причина на оборудване, инструмент, програма или данни, предназначени или адаптирани за атака и достъп до работата на автоматизирана система за обработка на данни;

- Съучастие - измама на организирана престъпна група;

- Сдружаване с престъпници с цел извършване на престъпление или нарушение, наказуемо с най-малко 5 години лишаване от свобода;

- Пране на пари от престъпления или нарушения в организирани банди;

- Предоставяне на криптографски услуги за осигуряване на функции за поверителност без декларация за съответствие;

- Предоставяне на криптографски средства, които не осигуряват единствено функциите по удостоверяване на автентичността или контрол на целостта, без предварителна декларация за съответствие;

- Внос на криптографско средство, което не осигурява единствено функциите по идентификация или контрол на неприкосновеността, без предварителна декларация.

Finally the charges against Pavel Durov has been published:



- Complicity - Administration of an online platform to allow an illegal transaction in an organised band,



- Refusal to communicate, at the request of the authorised authorities, the information or documents necessary… https://t.co/BZzZ8pAjLL pic.twitter.com/v3AXM2BS5X — Baptiste Robert (@fs0c131y) August 26, 2024

Павел Дуров, основателят на "Телеграм", бе арестуван от френските спецслужби на летище Бурже, когато е слизал от частния си самолет в събота вечерта. Както съобщава тв каналът TF1, 39-годишният Дуров е бил съпровождан от телохранител и една жена. Основателят на социалната мрежа е пристигнал от Азербайджан. Там той бе по едно и също време с руския президент Владимир Путин, но няма информация двамата да са се срещали.