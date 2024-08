Франсис Форд Копола отрича да се е държал непристойно въпреки обвиненията (Видео)

Само месец след като статии и видеоклиповете от снимачната площадка на "Мегалополис" разкриха, че режисьорът Франсис Форд Копола се е държал непристойно на снимачната площадка, той проговори за обвиненията.

85-годишният режисьор, който финансира филмовия си проект на стойност 120 милиона долара със собствени средства, беше обвинен, че е целувал статистки и е карал някои от дамите на снимачната площадка да се чувстват неудобно там.

Появиха се и видеа, които уж показват как режисьорът целува жени по време на сцена в нощен клуб във филма, който тръгва по кината на 27 септември.

Режисьорът на "Кръстникът" най-накрая коментира многобройните обвинения в широкообхватно интервю за Rolling Stone, където заяви, че твърденията в The Guardian са "напълно неверни". A new video of Francis Ford Coppola grabbing and kissing female extras on the set of ‘MEGALOPOLIS’ has surfaced online.



He reportedly announced with a microphone to the entire set, “Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it’s solely for my pleasure.”



Another source… pic.twitter.com/ZVaLZNgyj6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2024

"Ако прочетете тази статия, ще разберете, че каквито и да са били източниците - и аз честно казано не знам кои са били източниците - това са същите хора, които са предоставили информация на Hollywood Reporter, където се казва, че всички тези хора са били уволнени или са подали оставка", каза Копола. "Истината е, че са търсили някаква мръсотия. Младите жени, които целунах по бузата, бяха млади жени, които познавах", настоява той. "Всичко е толкова нелепо. Вижте кога е пусната тази статия. Това е точно преди премиерата на филма в Кан. Те просто се опитват да навредят на филма."

На въпроса защо някой би се опитал да "навреди на филма", Копола обясни, че е защото не "следва правилата", определени в Холивуд, пише dir.

"В Холивуд има тенденция, че ако следваш техните правила, ще имаш по-голям шанс за успех", започна той. "Е, какво ще кажете за Франсис? Той не спазва вашите правила. Е, виж какво ще се случи с него, той ще претърпи провал."

"Опитвам се да направя нещо различно тук. Филмът е промяна. Искам да кажа, че филмите, които вашите внуци ще направят, няма да приличат на това, което виждаме сега", каза той.

Първоначалният доклад включва източник, който твърди, че след като целува няколко жени по време на сцена, Копола обявява на микрофона: "Съжалявам, ако дойда при вас и ви целуна. Просто знайте, че е само за мое удоволствие."

Въпреки това една от жените, които се виждат в двата видеоклипа - Райна Менц - публикува изявление в Instagram, което гласи: "Нито едно от твърденията за Франсис Форд Копола не е вярно. За мен беше чест да работя с такава легенда", написа тя. "Това видео е заснето на ЗАТВОРЕНА снимачна площадка, на която са забранени мобилните телефони, специално заради безопасността на всички актьори. Отвратена съм от тези твърдения и се надявам, че всеки ще види истината такава, каквато е."