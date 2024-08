Близките на Марая Кери я обвиняват за смъртта на сестра й Алисън. Болногледачът й, Дейв Бейкър, разкри, че тя е имала здравословни проблеми през последните седмиции и е имала нужда от домашни медицински грижи през последните три седмици от живота си. Причината е, че тя е започнала да има проблеми с някои органи.

Трагично събитие застигна Марая Кери и певицата загуби сестра си и майка си през изминалия уикенд. 55-годишната изпълнителка на хита "All I Want For Christmas Is You" сподели, че осем години по-голямата ѝ сестра Алисън и тяхната майка Патриша, са починали в рамките на един ден.

Тя разкри, че е успяла да прекара време със своята възрастна майка преди смъртта й, но изглежда, че не е успяла да се види със сестра си, тъй като двете така и не успяха да се помирят след десетилетия на обтегнати отношения. Марая беше отчуждена от Алисън, която цял живот е била пристрастена към наркотиците, а пред 1990 г. е диагностицирана с ХИВ, съобщава Дир.бг.

"Познавах я в продължение на девет години и като неин приятел, а в последните месеци и неин болногледач, ще ми липсва много. Сбогом, Алисън. Нека сега намериш мир, твоята измъчена душа е завинаги свободна от земните болки", казва той за Алисън.

Дейв също така сподели, че всички са били наясно, че краят й наближава, защото е имало признаци, че не може да продължи повече, пише DailyMail.

Но трудния живот на Алисън не се описва само с тежката диагноза и зависимостите. Работила е и като проститутка в Ню Йорк, за да свързва двата края. Страдала от тежки психични проблеми, което я е отдалечило още повече от известната ѝ сестра.

През 2016 г., Алисън прави отчаян опит да закрепи отношенията си с известната си сестра, молейки я да се сдобрят и да ѝ помогне да спаси живота си. "Марая, обичам те, отчаяно се нуждая от твоята помощ," казва тя тогава.

В този момент, тя има огромна нужда от финансова подкрепа, докато се възстановява след нападение в дома си, която я оставя с мозъчни увреждания и влошено здраве. Алисън многократно влиза и излиза от болницата, заради сериозното си състояние.

Алисън прекарва и известно време в психиатрична болница в Ню Йорк след странен инцидент на улицата, която е близо до дома ѝ.

"Тъй като Марая не намери сили да помогне на сестра си и да ѝ предостави нужната ѝ грижа, понякога Алисън забравя и не взима лекарствата си, което често предизвиква проблемно поведение от нейна страна. Тя бе поставена под наблюдение от институциите, след като я намериха да се скита по улицата боса и частично облечена, което притесни полицията. Нейното поведение беше резултат от уврежданията, причинени при нападението, и пропускането на лекарствата, които приемаше", разкрива Морган, братът на Алисън и Марая, през 2018 година.

Морган сподели, че скенерите са показали тежки мозъчни увреждания, а заради тях, по-голямата му сестра страда от загуба на памет, припадъци и от време на време загуба на съзнание.

Морган тогава добави: "Освободиха я от психиатричната клиника, но най-лошото тепърва предстои, а Марая има силата поне да осигури "меко приземяване" и да избегне вината за цял живот, че е пропуснала възможността да прости и да помогне на единствената си сестра."

Той се е надявал това да се случи, въпреки че миналото не му давало повод за оптимизъм. "Надявам се, че Марая ще се намеси, защото е в състояние да го направи. Говорим за дребни суми за тях, нейният годеник е милиардер. Най-малкото, което могат да направят, е да настанят Алисън в добра болница и да се уверят, че получава нужната грижа. Марая е единственият човек в семейството, който наистина може да направи значима разлика в живота на сестра ни", разказва още той.