Фас помогна за разкриването на убийство отпреди 44 години (Снимки)

Изхвърлена угарка от цигара е помогнала за разкриването на над 40-годишен случай на убийството на инструкторка в Boeing (водещ американски производител на авиационна, космическа и военна техника), която е била изнасилена и удушена в дома си в щата Вашингтон.

65-годишният Кенет Кундерт е бил заловен тази седмица във връзка с убийството на Дороти Силцел, която е била открита мъртва на втория етаж на жилището си в Кент през февруари 1980 г., съобщи полицията. Cigarette butt helps crack cold case murder of Boeing instructor strangled, raped 44 years ago: police https://t.co/ruUzMekFeD pic.twitter.com/6vDbH9C7bK — New York Post (@nypost) August 28, 2024

30-годишната служителка в аерокосмическа компания, която работела на непълно работно време в пицария, за последен път е видяна жива на 23 февруари същата година. Три дни по-късно тя е открита мъртва по време на социална проверка.

Съдебният лекар е установил, че Силцел е била сексуално нападната, получила е травма с тъп предмет по главата и е починала от задушаване, съобщи тази седмица вестник Seattle Times.

След убийството е взета сперматозоидна течност за изследване, но по-старите ДНК технологии не успяват да установят самоличността на убиеца.

В крайна сметка случаят е замразен, докато не е възобновен повече от 40 години по-късно през март 2022 г., когато съдебен генеалог качва ДНК профил в няколко бази данни. Профилът посочва 11 възможни заподозрени, които са първи братовчеди, съобщава вестникът, като се позовава на съдебни документи.

През септември властите в Кент се насочват към Кундерт и се свързват с офиса на шерифа на Арканзас относно заподозрения убиец с надеждата да получат неговата ДНК.

Шерифската служба на окръг Ван Бюрен, която вече разследвала Кундерт по друго дело за нападение, го разпитвала, когато по време на интервюто заподозреният пушел цигари, но когато приключил, слагал всяка изпушена цигара в джоба си, според докладите. For 44 years Dorothy Silzel’s murder went unsolved. In 1980, Dorothy was 30 & working for Boeing when she was found mvrdered in her Kent, WA apt, near Seattle. DNA connected an Arkansas man, 65yo Kenneth Duane Kundert is charged with first-degree murderhttps://t.co/dLNBmZXMuV — Crime of the Truest Kind Podcast (@TruestKind) August 27, 2024

През март полицията в Кент пътува до Арканзас, където тайно проследява Кундерт на паркинга на Walmart, докато той пуши цигара, докато паркира. Той изхвърлил угарката, което накарало разследващите да преровят боклука и да намерят три угарки, според „Сиатъл Таймс".

Една от трите съвпада с неизвестна ДНК, взета от тялото на Силцел преди повече от четири десетилетия, пише Vesti.

Въпреки че не е известна връзка между заподозрения и жертвата, роднина на Кундерт е живял в апартамент близо до Силцел по време на убийството, а заподозреният, тогава 20-годишен, е работил във Вашингтон около 1987 г., съобщава THV 11.

По-ранни данни за местоработата му не са налични. Кундерт е задържан на 20 август от заместник-шерифа на Ван Бюрен и е задържан под гаранция от 3 млн. долара. Очаква се той да бъде екстрадиран във Вашингтон на по-късна дата. A Tossed Cigarette Leads To Suspect Arrest In Arkansas 44 Years After Dorothy Silzel Was Brutally Murdered In Suburban Seattle https://t.co/11bCftT9X1 pic.twitter.com/rKoOAaEYOG — NakedVeritas (@NakedVeritas) August 27, 2024

Главният прокурор на щата Вашингтон Боб Фъргюсън заяви, че на Кундерт ще бъдат повдигнати обвинения в убийство, след като бъде откаран на Западния бряг.