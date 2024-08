Най-малко 33-ма загинаха заради проливни дъждове и свлачища в Йемен (Видео)

Най-малко 33 души загинаха в Северозападен Йемен поради поройни дъждове, които са причинили свлачища на скални маси, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

В провинция Ал Махуит са разрушени 28 жилищни сгради и са намерени телата на 33 загинали, съобщи представителят на местните власти Али аз Зикам.

Някои хора все още са в неизвестност. Екипи на спешните служби извършват спасителни операции и тече работа по отваряне на пътищата и отстраняване на щетите в засегнатите райони. Entire communities nearly swept away due to recent deadly flooding in Yemen. Another devastating reminder of the country’s vulnerability to climate change, failing infrastructure & collapsed state. #PrayForYemen pic.twitter.com/LepKvElxGZ — Afrah Nasser أفراح ناصر (@Afrahnasser) August 28, 2024

Местни жители казаха пред ДПА, че проливните дъждове и наводненията са причинили срутването на три малки бента.

Срутването на бентовете предизвикало свлачища, които засегнаха хора и къщи в провинцията, разположена близо до контролираната от бунтовниците хути столица Сана. Провинцията е управлявана от бунтовниците, които през 2014 година поеха контрола над големи части от Йемен.

От седмици в Йемен има проливни дъждове и наводнения, които причиняват разрушения и принуждават хора да напускат домовете си в няколко провинции и влошават и без това тежката ситуация в страната. Йеменският Червен полумесец съобщи, че повече от 340 хил. души са били пряко засегнати от проливните дъждове и наводненията в цялата страна. #Yemen : At least 12 people reported to have died in heavy flooding #اليمن pic.twitter.com/huqZtszv4z — sebastian usher (@sebusher) August 28, 2024

Преди две седмици ООН съобщи, че в няколко провинции са загинали най-малко 60 души, пише БТА.