Над 300 пожарникари се борят с пожар край ракетна база в Хърватия (Видео)

Над 300 пожарникари и над 20 представители на хърватската армия се борят с пожар край ракетна база в близост до хърватския адриатически град Сплит вече втори ден поред, съобщи в. „Ютарни лист“.

Общо 305 огнеборци с 82 пожарни се намират на терен, а днес към усилията им се присъединиха и 26 представители на хърватската армия с три военни автомобила, посочи командирът на сплитската противопожарна служба Маринко Богдан.

В следобедните часове днес е избухнал пожар и над каменоломна в района, в чието гасене се е включил и един противопожарен самолет, каза за агенция ХИНА областната пожарна в Сплит.

🇭🇷 A #wildfire near Žrnovnica, close to Split, #Croatia, has rapidly intensified, posing a significant challenge for local #emergency services. Firefighters are working tirelessly to contain the blaze as it threatens nearby areas. pic.twitter.com/7gtL8sd9t1 — TVP World (@TVPWorld_com) August 28, 2024

Посочва се още, че пожарът се е разпространил на голяма територия и пожарникарите са се разпръснали по периферията му, за да ограничат евентуалното разпространение на пламъците, пише БТА.

Пожарът се разпространи вчера, след като гръмотевични бури обхванаха Далмация на източното хърватско крайбрежие в понеделник, а падналите мълнии предизвикаха пожари на няколко места в района на Сплит.