17-годишен италианец построи ядрен реактор (Видео, снимки)

17-годишния Чезаре Менкарини, италиански гимназист в колежа Cardiff Sixth Form College в Кеймбриджа построи реактор за ядрен синтез, което не само му позволи да получи най-висока оценка, но и да получи стаж преди университета и да представи работата си на фестивала на науката в Кеймбридж. Чезаре Менкарини създава ядрен реактор в колежа СНИМКА: Twitter/ @andreafare

Вдъхновението за проекта идва от видеоклип в YouTube и Менкарини трябва да се научи сам на електротехника и кодиране. Целта е била да се създаде достатъчно гореща плазма, която да генерира неутрони. Като се имат предвид ограниченията на проекта и бюджетът от малко над 6500 щатски долара, ученикът е трябвало да прояви творчество. Частите на реакторите са изработени по поръчка, а кодирането и управлението са разположени на система Raspberry Pi, пише Vesti.

„Първоначално колежът се опасяваше, че този проект, който използвах и за моето EPQ, е опасен. Въпреки това направихме пълни оценки на риска и персоналът ни подкрепи", казва Менкарини в изявление. View this post on Instagram A post shared by Cardiff Sixth Form College (@csfcofficial.cardiff)

„Трябваше да адаптирам проекта, за да се вместя в бюджета, а целта ми е да насърча други млади хора да развиват идеи и да мислят за това как можем да подобрим нашия свят и да бъдем иновативни. Целта на реактора е да създаде необходимите условия за осъществяване на термоядрен синтез. Тъй като обаче тук не можем да получим същото налягане, което се постига от гравитацията на Слънцето, трябва да използваме високо напрежение, за да нагреем атомите достатъчно", казва още той.

Менкарини успява да създаде плазма, но не постига термоядрен синтез. Въпреки това, като се имат предвид предизвикателствата при реалното постигане на термоядрен синтез при пълномащабна реакция, финансирана от държавата, достигането на този етап е изключително впечатляващо. Работата му впечатлява д-р Яник Вербелен, старши сътрудник от Бристолския университет, който му предлага стаж за следващата година, за да работи върху по-големи реактори.

„Това е един изключително вълнуващ проект, който се реализира в продължение на 1,5 години", казва д-р Джулиан Дейвис, ръководител на Cardiff Sixth Form College Cambridge.

„Искаме да дадем на нашите ученици възможност да работят по проекти, които ги интересуват, както и да ги научим да полагат изпити и да бъдат смели, като им дадем възможност да поемат рискове и да разработват проекти, които са приложими в реални ситуации. Чезаре се отличава с изключителна работна етика и несъмнено ще окаже значително влияние върху енергийната индустрия в бъдеще", казва още той. Cesare Mencarini broke records after he built a nuclear fusion reactor for school. Watch to see how his machine managed to achieve plasma in just 18 months. pic.twitter.com/khx5alL0fY — Interesting Engineering (@IntEngineering) August 22, 2024

Менкарини планира да се занимава с инженерни науки и има намерение да кандидатства в университет по време на едногодишната си работа в Бристол.