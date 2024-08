Влюбени паднаха с колата си в река (Видео, снимки)

Романтично преживяване в колата вкара двойка влюбени в река заедно с автомобила. Инцидентът е станал на главен път в град Филаделфия, щата Пенсилвания, в САЩ. Това е втори подобен инцидент в града в рамките на две седмици, уточнява местната полиция. HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17 pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8 — Alyssa Cristelli (@AlyssaCristelli) August 28, 2024

Автомобилът е паднал в реката към 4:15 ч. сутринта близо до моста Стролбери менсън. Двамата влюбени успели сами да излязат от колата. Заради бързата им реакция не се е наложила намесата на спешна помощ. Романтично преживяване в колата вкара двойка влюбени в река заедно с автомобила СНИМКА: Twitter/ @FMradioAlex

Към 8:30 ч. екипи за пътна помощ успяват да извадят автомобила от реката. Преди да изгрее слънцето, фаровете му са светели под повърхността на водата, пише bTV. Преди да изгрее слънцето, фаровете му са светели под повърхността на водата СНИМКА: Twitter/ @MattDeLucia #BREAKING: For the second time in less than 2 weeks, a car has gone into the Schuylkill River off of Kelly Drive. Police say 2 people were rescued from the car, but they’re not injured. The marine unit just arrived on the scene. @phl17 pic.twitter.com/Ju0iSzP1I5 — Alyssa Cristelli (@AlyssaCristelli) August 28, 2024

Любителски кадри показват как властите изваждат потъналата кола от реката.