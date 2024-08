Протеже на шеф Гордън Рамзи се бори за живота си след нападение на карнавал

Висш готвач, работил с Гордън Рамзи, се бори за живота си след нападение на карнавала в Нотинг Хил.

41-годишният Муси Имнету е открит от полицията в понеделник в 23,22 ч. в Куинсуей, W2, в безсъзнание, след като е получил травма на главата. Смята се, че шведският гражданин е бил в Обединеното кралство по работа от Дубай, където в момента живее и работи. Top chef who worked with Gordon Ramsay fighting for life after Notting Hill Carnival attack

https://t.co/5LhtCv1LY3 pic.twitter.com/EYRuwUgCdf — The Sun (@TheSun) August 29, 2024

Полицията съобщи, че служителите на реда са оказали първа помощ, докато на мястото на инцидента пристигнат парамедици, пише Vesti.

От силите на реда добавиха, че предприемат „необичайната стъпка" да посочат името на 41-годишния Муси поради критичните му наранявания. Със случая вече се занимават детективи от Специализираното криминално командване, които са поели разследването на нападението, което е претърпял Муси.

Твърди се, че готвачът е излязъл сам от „The Arts Club" на улица „Доувър", W1, около 13:00 ч. в понеделник, като е бил облечен със синя тениска и черни дънки. По-късно той си е купил бяла бейзболна шапка, след което е пристигнал сам в ресторант „Dr Power" в Куинсуей около 22,30 ч.

В изявление главният инспектор Брайън Хауи, който ръководи разследването от отдел „Убийства" на Метрополитен, заяви: „Макар че арестът на заподозрян е важна стъпка в нашето разследване, все още много искаме да чуем мнението на всеки, който може да ни помогне да съберем всички данни за движението на Муси между момента, в който той е напуснал Арт клуба в 13:00 ч., и момента, в който е пристигнал в ресторант „Dr Power" в 22:30 ч." Gordon Ramsay protégé fighting for his life after Notting Hill Carnival attackhttps://t.co/MrvKFosXin pic.twitter.com/AtvMOhLaY4 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 29, 2024

„Нападението е станало около 23:20 ч. Клиентите в заведението са се опитали да помогнат за спиране на нападението, трябва да разговаряме с тези хора и ги призовавам да се свържат с нас.", завършва изявлението си Хауи.