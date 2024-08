От ABBA искат Тръмп да спре да използва песните им

Легендарната шведска поп група ABBA поиска бившият президент на САЩ Доналд Тръмп да спре да използва техни песни по време на предизборната си кампания, съобщиха „Политико".

Според звукозаписната компания на групата, Universal Music Publishing AB и Polar Music International AB, те не са получили заявление за разрешение и съответно не са предоставили лиценз за използването на музиката на ABBA на събитията на Тръмп, пишат от Nova.

Сред хитовете на ABBA, които са били пускани на митингите, са „The Winner Takes It All" и „Money, Money, Money". Това се случило по време на митинг на Тръмп в Минесота, щат с голям процент на шведски потомци.

ABBA не е единствената група, която е изразила недоволство от използването на тяхната музика в политически кампании на Тръмп. Други музиканти и техните наследници също са поискали прекратяване на подобна практика.

Сред тях са Фу Файтърс, Селин Дион, Бионсе, Джони Мар от The Smiths, наследниците на Шиниъд О'Конър и семейството на Айзък Хейс.

Селин Дион подаде съдебен иск през август срещу използването на нейната песен „My Heart Will Go On" от филма „Титаник" на един от митингите на Тръмп, подигравайки се на избора на песен.

Екипът на Тръмп също така изтри видео, в което той слиза от самолет на фона на песента на Бионсе „Freedom", след като певицата заплаши със съдебни действия.