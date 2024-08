В зоологическата градина в Антверпен се роди малайски тапир (Снимки)

Мъжко бебе малайски тапир се роди по-рано от очакваното пред очите на посетителите в закритото заграждение, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

След това майката Накал и бебето бяха преместени в родилното отделение на зоологическата градина, където могат да бъдат видени от обществеността. Името му ще бъде определено чрез анкета на страницата на зоопарка в социалната платформа „Инстаграм“.

Младият тапир изглежда много различно от възрастния, с характерната си черна козина с широка бяла ивица. През първите три до шест месеца козината на животното е кафява с бели петна и ивици, което улеснява сливането му с горската среда и така гарантира безопасността му.

Най-големият от петте вида тапири, малайският тапир, се смята за съществен за местната екосистема, тъй като животните разграждат само около половината от семената на растенията, които ядат, което улеснява покълването на останалите от техните екскременти.

Видът е силно застрашен поради незаконния лов, изсичането на горите и фрагментирането на местообитанията в родната му Югоизточна Азия, като популацията му се изчислява на едва 2500 екземпляра, пише БТА.