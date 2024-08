Загиналият при инцидента с F-16 е украински топ летец, не смятат, че е имало пилотска грешка

В понеделник, само няколко седмици след пристигането на дългоочакваните самолети F-16 в Украйна, при катастрофа загина един от най-добрите украински пилоти, Олексий Мес, известен като "Лунната риба".

Според украински военни източници, Мес е загинал по време на най-голямата досега въздушна атака на Русия срещу Украйна. Украинските отбранителни сили не смятат, че пилотска грешка е причината за инцидента, който в момента се разследва.

Мес, който е бил погребан в четвъртък, е един от малкото украински пилоти, обучени да управляват новопристигналите F-16. Според Генералния щаб на украинската армия, няколко изтребителя F-16 са били разположени заедно с противовъздушни ракетни части за борба с руската атака.

По време на мисията връзката с един от самолетите е била загубена, а по-късно е установено, че той се е разбил, а пилотът е загинал.

Смъртта на Мес е сериозен удар за Украйна, която дълго чакаше да получи тези изтребители. Мес, заедно с друг пилот, известен като "Сок", бяха сред основните лица на кампанията за осигуряване на F-16 за украинските военновъздушни сили.

Въпреки че обучението на пилоти за тези самолети обикновено отнема години, Мес и колегите му са го преминали за шест месеца поради военната ситуация. Малко преди смъртта си, Мес успял да унищожи три крилати ракети и един боен дрон, за което посмъртно му бе присъдено званието полковник, съобщава Vesti.

F-16 са многоцелеви изтребители, които Украйна се надява да използва за защита на своето въздушно пространство и за нанасяне на удари по руските сили.