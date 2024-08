Швейцарският град Базел е избран за домакин на "Евровизия"

Швейцарският град Базел е избран да бъде градът домакин на песенния конкурс "Евровизия".

Базел беше предпочетен пред Женева, която също изяви желание да посрещне конкурса.

Швейцария си спечели правото да организира "Евровизия" след победата на Немо - първият небинарен изпълнител, триумфирал в конкурса.

Сред критериите, които са обсъждани преди избора на Базел, са транспортни връзки, сигурност и капацитет за настаняване на хотелите в района, пише БНТ.