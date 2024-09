Десетки хиляди на протест в Тел Авив, искат край на войната в Газа (Видео, снимки)

Стигна се и до сблъсъци с полицията, която използва водно оръдие срещу протестиращите

Десетки хиляди хора излязоха късно днес на демонстрация в Тел Авив с искане за сделка, която да сложи край на огъня в ивицата Газа, след като израелската армия обяви, че е открила телата на шестима от израелските заложници, държани в Газа, предаде ДПА.

Мнозина демонстранти развяваха израелски знамена, а на сцена бяха поставени шест ковчега в памет на мъртвите заложници. 💥 Israelis are finally rising up. Huge crowds in Tel Aviv and elsewhere tonight in the largest anti-govt demonstrations since Oct. 7. pic.twitter.com/1Xne8umQDc — Yonatan Touval (@Yonatan_Touval) September 1, 2024

Освен това демонстранти блокираха централна пътна артерия в Тел Авив.

Протестни прояви имаше и в други израелски градове, съобщи БТА. Thousands of Israeli settlers are blocking the main streets of Tel Aviv, calling for Netanyahu's removal over his refusal to accept a deal on Gaza



Israel is literally exploding pic.twitter.com/vft8QWiz1i — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 1, 2024

Демонстрантите призоваха правителството бързо да постигне сделка за спиране на огъня в ивицата Газа и да гарантира освобождаването на останалите 101 души, които са държани като заложници в Газа. As tens of thousands protest in Tel Aviv to demand Netanyahu allow a prisoner exchange/ceasefire, Israeli forces are responding with stun grenades.



Israel has been at war with its neighbors since its inception. Now it appears it may go to war with itself.pic.twitter.com/55eEI1T40p — Wyatt Reed (@wyattreed13) September 1, 2024

Непреките преговори за спиране на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", в които посредници са Египет, САЩ и Катар, буксуват от месец насам, отбелязва ДПА.