Майка остави 3-годишния си син сам, за да отиде на пластична операция (Видео)

25-годишната Джесика Рентерия е арестувана във Флорида, след като оставила тригодишния си син сам в дома им, докато тя била на пластична операция.

Съседите на семейството забелязали детето да се скита само в жилищния комплекс и веднага се обадили на полицията. Когато полицаите пристигнали, открили момченцето и започнали да търсят майка му. Те разбрали, че Рентерия се намира в козметичен център на няколко километра разстояние, пишат от bTV.

“Do you know where Papi and Mami are?”



Doral Police are seen responding to a wandering toddler, whose mother left him alone, so she could get plastic surgery. Arrested was Jessica Renteria, 25, who goes by “The Real Pocahontass” on social media. @wsvn @jholly #Exclusive story: pic.twitter.com/8U6HtCfTjQ — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 29, 2024

В центъра, полицията установила, че Рентерия е оставила детето само за около шест часа. Тя обяснила, че нейна приятелка трябвало да се грижи за сина ѝ, но приятелката отрекла да е имала такъв ангажимент.

Рентерия е била арестувана, докато все още била в халат и с кърпа на главата. Делото срещу нея е насрочено за 2 декември.

Инцидентът е подобен на друг случай от април, когато майка от Хюстън оставила децата си сами, докато отишла на круиз.