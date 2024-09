Руски балистични ракети удариха институт и болница в град Полтава, 41 загинаха (Видео)

Две руски балистични ракети удариха централния украински град Полтава, причинявайки смъртта на 41 души и ранявайки повече от 180.

Според информация от украинския президент Володомир Зеленски, ракетите са поразили територията на учебно заведение и близката болница. Руски балистични ракети удариха град Полтава КАДЪР: "Екс"

Частично е разрушена една от сградите на Института по комуникации. Украинското министерство на отбраната съобщава, че времето между алармата за въздушно нападение и самия удар е било толкова кратко, че хората не са успели да се скрият в бомбоубежищата, съобщи bTV.