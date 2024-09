Пожар избухна в многоетажен жилищен блок в Югоизточен Лондон. 10 пожарни и 70 огнеборци са на място и опитват да потушат пламъците, съобщава "Скай нююз".

Огнената стихия е обхванала 9-ия и 10-я етаж на сградата. Районът е отцепен.

🚨#BREAKING: 70 firefighters tackling fire at high-rise block of flats in Catford, London. pic.twitter.com/RoJ2csAjmG — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2024

Към момента не се съобщава за жертви и ранени. Не е ясна и причината за пожара.