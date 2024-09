Продадоха за 1,4 млн. долара картина на Рембранд, намерена на таван в САЩ

Картина на Рембранд бе продадена на търг в щата Мейн, САЩ, за 1,4 милиона щатски долара, съобщи АП.

Творбата от XVII в., наречена „Портрет на момиче“, нарисувана от нидерландския художник Рембранд Харменсон ван Рейн, е открита от оценителя на произведения на изкуството и аукционер Каджа Вейльо на тавана в имение в щата Мейн в САЩ. На етикета на гърба на рамката било отбелязано, че картината е била предоставена на Музея на изкуствата във Филаделфия за изложба през 1970 г.

„При домашни посещения често влизаме на сляпо, без да знаем какво ще намерим“, казва той в изявление. „Домът беше пълен с прекрасни предмети, но именно на тавана, сред купища произведения на изкуството, открихме този забележителен портрет“.

Роденият през 1606 г. Рембранд е плодовит художник, който се занимава с разнообразни теми - от портрети и пейзажи до исторически и библейски сцени.

„Портрет на момиче“ е нарисуван върху дъбово пано и поставен в ръчно издълбана златна холандска рамка, каза Вейльо, пише БТА.

Произведението на изкуството е продадено на 24 август на колекционер от Европа на търг от аукционната къща „Томастон Плейс Оукшън Галарис“ (Thomaston Place Auction Galleries).