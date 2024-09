Двама загинаха след стрелба в училище в САЩ, четирима са ранени (Видео)

Най-малко двама души бяха убити и четирима бяха ранени днес при стрелба в гимназия в американския щат Джорджия в околностите на Атланта, предаде Ройтерс, цитирайки телевизия Ем Ес Ен Би Си.

На предавани на живо по телевизията кадри се виждат няколко линейки пред гимназията "Апалачи" в Уайндър, Джорджия.

🚨 Reports indicate a shooting with multiple injuries at Apalachee High School in Barrow County, Georgia.



The Barrow County Sheriff has confirmed fatalities and injuries following the incident, which occurred shortly before 10:30 a.m. pic.twitter.com/WO27B9JSEs — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) September 4, 2024

Телевизия Си Ен Ен каза, че неин кореспондент е видял как на медицински хеликоптер, приземил се в училището, качват пациент.

"В около 10:23 часа (местно време) полицаи от различни полицейски служби, както и пожарникари и медицински служители, бяха изпратени към гимназията във връзка със съобщения за активна стрелба", се казва в изявление на Службата на шерифа на окръг Бароу. "Това е ситуация в развитие", се добавя в него.

Говорител на образователните институции в окръг Бароу каза, че училището е било "подсигурено от правоприлагащите органи и учениците в момента се извеждат от сградата", пише БТА.

В изявление на Службата на шерифа на окръг Бароу се посочва, че е бил задържан един заподозрян.

17-годишният Серхио Калдера разказва, че е бил в час по химия, когато чул изстрели.

„Учителят ми отиде и отвори вратата, за да види какво става. Друга учителка влезе и й каза да затвори вратата, защото има стрелец", разказва Калдера пред ABC News.

По думите му учителката е заключила вратата и учениците избягали в задната част на стаята. Калдера разказва, че са чули писъци отвън, докато са се крили в стаята.