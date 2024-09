Путин може би има двама сина от Алина Кабаева, които пази в тайна

Руският президент Владимир Путин има двама сина от олимпийската шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева. Това твърди центърът "Досие" на Михаил Ходорковски, позовавайки се на източници от персонала на семейството на държавния глава.

За президента на Русия се знае, че има две дъщери от бившата си съпруга Людмила Шкребнева - Мария и Катерина. Предполага се, че Путин има още една дъщеря от Светлана Кривонохих, но информацията не е потвърдена. Мнозина смятат, че президентът има още деца, за които нищо не се знае.

Според разследващите Путин има двама сина от Алина Кабаева. Първият е кръстен Иван и е роден през 2015 г. в Швейцария. Вторият му син, който е кръстен на него самия - Владимир, е роден през 2019 г. в Москва. Децата са изолирани в президентските резиденции и почти нямат контакт с връстниците си. Не само това, но децата рядко виждат и родителите си. Обгрижват ги детегледачки, възпитатели и професионални треньори участват в тяхното възпитание.

Кабаева и Путин предпочитат да наемат чужденци, за да образоват децата си, последно от "приятелската" Република Южна Африка (ЮАР). Преди войната с Украйна са сключени договори и с граждани на Великобритания и Нова Зеландия.

Свободните работни места са публикувани на сайта на агенцията English Nanny. Съгласно условията на работодателя, на прислугата и учителите е забранено да напускат територията на резиденцията. В рекламата се посочва, че семейството "живее в изолация". На кандидатите се предлагат заплати от 330 хиляди до 1,2 милиона рубли на месец. Според журналисти най-малко 10 чуждестранни учители са работили за семейството на президента.

Служители на Федералната служба за охрана пазят синовете на Путин денонощно. Иван и Владимир прекарват по-голямата част от годината в резиденцията във Валдай, където празнуват Нова година. През февруари и март семейството се премества в „Ачипс", за да кара ски в Красная поляна. През август децата на президента живеят в Крим - в държавна дача № 6 в село Олива, а през есента отиват в Сочи - в резиденцията Бочаров ручей. В същото време семейството не използва двореца на нос Идокопас в Геленджик, известен от разследването на политика Алексей Навални, тъй като там все още тече ремонт.

През юли и август Иван и Владимир са водени на разходки с яхта: преди това можело да бъдат дълги пътувания до морето, но от началото на войната маршрутът е ограничен до безопасни води - Финския залив, брега на Черно море и езера в северната част на страната. Момчетата пътуват с Кабаева на 84-метровата яхта Graceful, като имат и отделен плавателен съд за учене и игра. Третата, най-малката лодка, е мястото, където живее персоналът.

Прислугата приема поръчки от семейни асистенти и не комуникира директно с президента на страната. Освен това братовчедката на Кабаева Оксана Федина се представя за майка на момчетата.

Иван и Владимир имат на разположение във Валдай две понита, санбернар и конструктори Лего. По-големият син играе хокей, понякога с Путин, на специално построена пързалка, докато Кабаева гледа от ложа, скрита зад непрозрачно стъкло. От своя страна Иван участва в състезания по спортна гимнастика. В разследването не се уточнява къде точно се провеждат те.

Още от ранна детска възраст синовете на Путин имат документи за прикритие, които се правят главно за служители на разузнаването и лица под държавна закрила. Момчетата пътуват предимно с частни самолети, но се знае, че са били возени и в президентския брониран влак. Самолети и хеликоптери за семейството и слугите на държавния глава осигуряват близките до него бизнесмени Юрий Ковалчук и Генадий Тимченко.

Според източници никой от персонала не рискува да се кара с децата на президента, така че те растат твърдо убедени в своята изключителност: всяка тяхна прищявка се изпълнява и те възприемат всички резиденции, в които живеят, като лично притежание. "Досие" притежава снимки на Иван и Владимир Путини, но журналистите не ги публикуват по етични причини.