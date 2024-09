Мъск щял да оглави бъдещата комисия за правителствена ефективност на Тръмп

Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп заяви днес, че ако спечели изборите на 5 ноември, ще създаде комисия за правителствена ефективност, която ще бъде оглавена от милиардера Илон Мъск, предаде Ройтерс.

Предишният американски президент обсъжда идеята за създаване на комисия за правителствена ефективност с помощници от седмици, казаха източници на агенцията, но в реч пред Нюйоркския икономически клуб той обяви плановете си публично за първи път.

Освен това Тръмп заяви за първи път, че Мъск се е съгласил да оглави бъдещия орган.

"Ще създам комисия за ефективност на правителството, която ще има за задача да извърши пълна финансова ревизия и проверка на работата на цялото федерално правителство и да даде препоръки за драстични реформи", каза той.

Мъск заяви в подкаст от 19 август, че е провел разговори с бившия президент по въпроса и че би се интересувал да работи в подобен орган.

"Очаквам с нетърпение да служа на Америка, ако ми се отдаде възможност“, написа днес милиардерът в "Екс".

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7 — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

Във встъпителните думи от речта си Тръмп посочи редица бизнес лидери сред публиката, включително главния изпълнителен директор на банка "Джей Пи Морган" (J. P. Morgan) Джейми Даймън и главния изпълнителен директор на "Блекстоун" (Blackstone) Стивън Шуорцман.

По време на предизборната кампания Тръмп често обвинява кандидатката на демократите - вицепрезидентката Камала Харис, за повишаването на цените на стоките за бита по време на мандата на президента Джо Байдън.

Макар че през последните две години общата инфлация се забави, според проучвания на общественото мнение много американски потребители все още са недоволни от по-високите цени, които трябва да плащат за храна, бензин и други продукти. Повечето избиратели смятат Тръмп за по-компетентен в управлението на икономиката, но предимството му пред Харис по този въпрос намалява, обобщава Ройтерс.