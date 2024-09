17 деца загинаха при пожар в общежитие в Кения (Видео)

17 ученици загинаха при пожар в общежитие в Кения, съобщи Би Би Си, като се позова на информация от местните власти.

Други 14 души са ранени и са откарани в различни болници, уточнява кенийското министерство на образованието.

В запалилото се общежитие са били настанени 156 ученици. В частното училище се обучават общо 824 деца, предимно на възраст от 5 до 12 години. Част от тях са на интернет, друга – на дневно обучение.

Hillside Endarasha is not the first school fire in Kenya. Rules now require dorms to have 2 doors, an emergency exit, fire extinguishers and more.



So how did 17 boys get burnt beyond recognition in a dorm that held 156 learners? pic.twitter.com/ow7EapsTKv — Larry Madowo (@LarryMadowo) September 6, 2024

Училището се намира в централните планини на Кения, на 150 км северно от столицата Найроби. Пожарът е възникнал около полунощ. Огънят се е разпространил много бързо, тъй като повечето сгради са дървени.

Пожарникарите са се забавили заради кални пътища след проливни дъждове в района. Пламъците са потушени с помощта на местни жители, които първи са се притекли на помощ на децата.

Президентът на Кения Уилям Руто обяви, че ще има разследване за причините за инцидента и отговорните ще бъдат наказани.

Училищните пожари не са необичайни за Кения и често има жертви.

През 2022 г. общежитие в западна Кения изгоря, като няколко ученици бяха арестувани по подозрение за палеж. През 2017 г. 10 ученици загинаха при палеж в девическа гимназия в столицата Найроби.

Homicide detectives at Hillside Academy, Nyeri, to establish the cause of dorm fire that killed 17 learners and left 14 others injured pic.twitter.com/Q0eNdSv5es — NTV Kenya (@ntvkenya) September 6, 2024

Най-малко 67 ученици загинаха в окръг Мачакос, югоизточно от Найроби, при най-смъртоносния палеж на кенийско училище, извършен преди повече от 20 години, пише bTV.

Министерството на образованието отчита, че някои от причините за атаките са причинени от злоупотреба с наркотици, лоши отношения учител-ученик, пренаселеност и стари ел. системи в сградите.