В Атина днес се очаква транспортен хаос поради 24-часовата стачка на таксиметровите шофьори.

Athens taxi strike on Monday, from 5:00 in the morning until 5:00 on Tuesdayhttps://t.co/Ihorcfkhyl pic.twitter.com/iRzIaaAW5b — ANA-MPA news (@amna_newseng) September 8, 2024

Протестът започна в 5 часа тази сутрин и ще продължи до утре, пише бТВ.

Athens taxi drivers to strike on Monday https://t.co/76zyoZuRky pic.twitter.com/hJq3Yt51eX — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 8, 2024

Шофьорите протестират срещу редица решения и проекти на управляващите. Сред тях са данъчни промени за облагането на свободните професии, високите цени на гражданската отговорност, целта за електрифициране на сектора до 2026 година, нелоялната конкуренция и международни приложения.