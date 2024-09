Астронавт сподели кадри на ярък метеор, експлодирал над Кайро (Видео)

Астронавтът на НАСА Матю Доминик, командир на мисията SpaceX Crew-8, сподели кадри на метеор, преминаващ над Кайро, Египет. Видеото е заснето от Международната космическа станция, предава бТВ.

Астронавтът написа, че след като го е показал на няколко колеги вчера са преценили, че това е метеор, който експлодира в атмосферата, и го нарекли болид, тъй като бил доста ярък.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Метеорът е космическа скала, която навлиза в земната атмосфера. Докато пада към Земята, съпротивлението го прави изключително горещ. Това, което виждаме, е падаща звезда, уточняват от НАСА.