Осъдиха "ТикТок" звезда на 100 години затвор за двойно убийство (Видео)

Присъда от 100 години затвор сложи край на един от най-зрелищните процеси в американския щат Калифорния. В съдебната зала се чуха бурни аплодисменти.

Наказанието бе наложено на "ТикТок" звездата Али Абулабан заради жестоко двойно убийство, съобщават американските медии.

BREAKING: 'TikTok star' found guilty of two counts of first-degree murder in the fatal shootings of his estranged wife and another man



The 14-day trial began May 1. His sentencing is scheduled for June 28 at 9 a.m.



Ali 'JinnKid' Abulaban, 29, downloaded an app with a listening…

Процесът срещу JinnKid продължи няколко месеца. Той бе признат за виновен през май, а сега съдът определи и наказанието за жестокото престъпление, съобщава bTV.

Абулабан, който има над един милион последователи в платформата, беше обвинен в убийството на съпругата си Ана Мари Абулабан и нейния нов партньор Рейбърн Барън през октомври 2021 г.

След като инсталирал шпионски софтуер на таблета на петгодишната си дъщеря и установил, че съпругата му има нов партньор, Абулабан проследил двойката до луксозен апартамент в Сан Диего и ги убил с четири изстрела. Той заснел действията със смартфона си, а записите бяха показани на съдебните заседатели.

NEW: Prosecutors play audio of 'TikTok star' allegedly confessing to his mother that he had just shot and killed his estranged wife and her friend



Ali 'JinnKid' Abulaban, 29, downloaded an app with a listening device onto his 5-year-old daughter's iPad



He says he heard Ana…

След жестокото престъпление мъжът се обадил на майка си и ѝ признал какво е направил. В съда той опитал да се оправдае с употребата на наркотици и неовладяното си психическо състояние. Съдията определи Абулабан като актьор и много егоистичен човек. На подсъдимата скамейка инфлуенсърът редувал драматичен плач с изблици на гняв.

Присъдата му от 25 години за всяко убийство плюс още 50 години за незаконно притежание на оръжие беше определена като несправедлива от самия него. Егоцентричното му поведение разгневи както наблюдателите на процеса, така и семействата на жертвите.

Сестрата на Ана споделя, че ако знаела за страданията и насилието, през което преминава Ана, щяла да дойде и да я спаси.