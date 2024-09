Проливен дъжд наводни улиците на хърватския курортен град Дубровник (Видео)

Буря с проливен дъжд удари окръг Дубровник-Неретва в понеделник и предизвика наводнение на улиците на курортния град, а кметът на Дубровник Мато Франкович призова гражданите да не напускат домовете си, докато бурята не отмине, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Франкович заяви пред N1, че има щети по някои сгради. Ако се сбъдне всичко, което виждаме в прогнозите, ще имаме почти 70 процента от улиците под вода. Призовах гражданите да останат вкъщи и да пазят имуществото си“, каза кметът на Дубровник пред телевизия N1.

#BREAKING #Croatia JUST IN: Heavy rainfall has caused severe flooding in Dubrovnik, Croatia, pic.twitter.com/ANMuvm6tkN — The National Independent (@NationalIndNews) September 9, 2024

Това е екстремен случай, дренажната система не може да поеме такова количество вода, казва Франкович.

Повечето от наводнените сгради са в северния район Риека Дубровачка, но има и в историческата стара част на града. Водата обаче бързо се оттече и не нанесе значителни щети. Дъждът не продължи дълго, само 45 минути, отбелязват хърватските медии, цитирани от БТА.

🔴 #Dubrovnik 09.09.2034#flood #rain #breaking pic.twitter.com/QsuNnG9Zyo — WORLD.STORM (@worldstormm) September 9, 2024

Шефът на окръжната пожарна Стефан Симович посочи, че пожарникарите в Дубровник са регистрирали повече от тридесет интервенции до 13:00 часа. „Всички пожарникари са на терена. Имаме около двадесет интервенции в долината на Неретва. Тази сутрин имахме четири интервенции на Корчула и Пелешац и две на брега на Дубровник", каза Симович.

Проливният дъжд предизвика проблеми в цяла Далмация като в градовете Задар, Макарска и Сплит също бяха наводнени улиците, отбелязва "Ютарни лист".