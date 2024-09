Двама израелски войници загинаха, след като вертолет се разби при кацане в Газа (Видео)

Двама израелски войници загинаха, след като израелски спасителен вертолет се разби в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на военни източници.

Израелската армия съобщи, че седем души са били ранени в инцидента, станал вчера.

Вертолетът на израелските военновъздушни сили бил на мисия за евакуиране на ранен войник. Той се е разбил по време на кацане в района на Рафах в ивицата Газа, казаха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

BREAKING:



An Israeli helicopter crashed in Gaza, killing at least two Israeli soldiers and injuring others.



Israeli sources claim the crash was due to a technical malfunction. Details of the incident remain unclear. pic.twitter.com/nJjRrkFGdv — Lou Rage (@lifepeptides) September 11, 2024

Според предварителни оценки катастрофата не е била причинена от вражески огън, казаха ЦАХАЛ, отбелязвайки, че случаят все още се разследва, пише БТА.

Семействата на двамата войници са били уведомени, но техните имена ще бъдат публикувани по-късно, посочи армията.

Според източници от въоръжените сили от началото на войната в Газа са убити 706 израелски войници. Над 4400 войници са били ранени.