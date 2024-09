Мъск предложи на Тейлър Суифт да й направи бебе след подкрепата й за Камала

Главният изпълнителен директор на Tesla и технологичен милиардер Илон Мъск предложи на попзвездата Тейлър Суифт да й направи дете. Това се случи, след като певицата заяви, че ще подкрепи кандидата на демократите Камала Харис на президентските избори през ноември.

„Добре, Тейлър... ти спечели... Ще ти направя дете и ще пазя котките ти с цената на живота си", написа Мъск в социалната мрежа "Екс", която притежава.

34-годишната звезда заяви, че ще гласува за Харис, тъй като тя „се бори за правата и каузите, за които вярвам, че имат нужда от воин, който да ги отстоява".

В поста си Мъск се позовава на това, че Суифт нарича себе си „бездетна дама котка" - термин, използван от избрания от Тръмп за вицепрезидент Джей Ди Ванс, за да се подиграва на жените без деца.