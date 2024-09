Откриха разчлененото тяло на миска от Швейцария, части от него били смлени в блендер

38-годишната кралица на красотата и модел Кристина Йоксимович бе намерена мъртва в дома си в Бининген, близо до Базел, Швейцария, през февруари тази година. Според данни на местната агенция 20 Minuten, Йоксимович е коронясана за Мис Северозападна Швейцария и през 2007 г. е била финалистка за Мис Швейцария.

По-късно тя ръководи собствен бизнес като треньор на модели.

Местното новинарско издание BZ Basel съобщава, че в убийството ѝ е обвинен съпругът ѝ Томас, на 41 години, който е направил опит да излезе от ареста, но жалбата му е отхвърлена от Федералния съд в Лозана в сряда, след като е признал за убийството на Йоксимович.

Томас и Йоксимович са били женени и имат две деца.

Той е признал за убийството по време на следствен експеримент, направен на местопрестъплението през март.

Murdered and then pureed in a blender by her husband.



He claims self-defense.



She was murdered in February but details regarding the horrific nature of the crime are just now being released.



She was a model. She was a Miss Switzerland contestant. It seems this beauty… pic.twitter.com/aFjmpmtYuE — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 11, 2024

Съпругът твърди, че престъплението е извършено при самоотбрана, след като тя го е нападнала с нож, съобщават местни медии.

BZ Basel съобщава, че Йоксимович е била удушена до смърт.

Резултатите от аутопсията разкриват последвалата гавра с тялото на Йоксимович. Тя е била разчленена в перално помещение с резачка, нож и градински ножици.

В съда пък става ясно, че части от тялото на жертвата са "смлени" с ръчен блендер и разтворени в химически разтвор.

BZ Basel съобщава, че Томас е бил арестуван в деня след намирането на тялото на Йоксимович и първоначално е казал на следователите, че я е намерил мъртва и е разчленил тялото й в пералното им помещение, защото се е паникьосал, пише Vesti.

Съобщава се, че Томас, който е швейцарски гражданин, е бил арестуван ден след като останките ѝ са открити от "трети човек", според изданието Blick.