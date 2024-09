Бебе хипопотам стана "ТикТок" сензация (Снимки)

Бебе хипопотам стана интернет сензация първо в Тайланд, а след това и по цял свят, след като служител от зоопарка в Чонбури, Тайланд, качи снимки на малкото животно.

На споделените снимки се вижда как бебето хипопотам се клатушка около заграждението си, как се опитва да ухапе гледача си и най-вече – неговото изключително сладко изражение след като го напръскват с вода.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (@khaokheow.zoo)

Бебето хипопотам се казва Му-Денг, което се превежда като подскачащо свинско месо, също така име на тайландско ястие.

Феновете на Му-Денг я рисуват, правят торти и дрехи с нейния образ. Една козметична верига дори прикани последователите в социалните мрежи да носят руж като бебе хипо в публикации, рекламиращи продукти в розови и прасковени нюанси.

В отражение на нарастващото й глобално влияние, уебсайтът на списание Time нарече Му-Денг легенда.

Нейната популярност идва от акаунт в "ТикТок" с 2,5 милиона последователи, посветен на хипопотамите и други животни в Khao Kheow Open Zoo в Чонбури, Тайланд.

She’s an icon, she’s a legend, and she is The Moment.



Meet viral baby hippo Moo Deng https://t.co/CJwTiLurpw — TIME (@TIME) September 13, 2024

Стотици хиляди хора също следят акаунтите във Facebook и Instagram, документиращи ежедневието на животните.

"В момента, в който видях Му-Денг да се ражда, си поставих за цел да я направя известна, но никога не съм очаквал, че ще има слава и в чужбина. Мислех, че тя може да бъде известна в Тайланд, но не и в международен план", каза Атапон Нунде, пазач на зоологическата градина в Khao Kheow Open Zoo.

Нунде започва да публикува видеоклипове на животни в социалните мрежи по време на пандемията, когато има повече свободно време.

Хипопотамите пигмеи са включени в Червения списък на IUCN. Проучване от 1993 г. предполага, че в дивата природа са останали между 2000 и 2500 хипопотама пигмеи. Тези животни са родом от Западна Африка, където обитават блата и живеят близо до реки, но са застрашени от загуба на местообитания заради човешки дейности като дърводобив, добив и лов, пише dariknews.

Атапон се надява, че сладкото излъчване на Му-Денг ще привлече хората и ще повиши осведомеността за застрашения вид.