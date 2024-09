Русия пред ООН: НАТО ще води война с нас, ако позволи Украйна да атакува в дълбочина (Видео)

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че ако западните страни позволят на Украйна да нанася удари в дълбочина на руска територия, тогава страните от НАТО "ще водят пряка война с Русия“, предаде Ройтерс.

"Фактите са такива, че НАТО ще бъде пряк участник във военни действия срещу ядрена сила, мисля, че не трябва да забравите за това и да помислите за последствията“, каза Небензя пред 15-членния съвет.

"Ако решението за отмяна на ограниченията наистина е взето или ще бъде взето, това ще означава, че от този момент страните от НАТО започват пряка война с Русия. В този случай, разбира се, ще бъдем принудени да вземем съответните решения с всички последствия за западните агресори. Нашите западни колеги няма да могат да избегнат отговорността и да прехвърлят вината върху Киев“, заяви Небензя, цитиран от БТА.