Циклонът "Борис" донесе 60 см сняг в австрийските Алпи, от утре - и в нашите планини (Видео, снимки)

Европа се сблъсква с тежки метеорологични условия. Обилни снеговалежи и наводнения поразиха няколко страни, а на места природните бедствия доведоха до жертви.

В Алпите снегът доведе до значителни проблеми с транспорта, като най-засегнати бяха австрийските железници - влаковете между Залцбург и Клагенфурт трябваше да бъдат спрени.

Времето се развали и в София Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Австрийското правителство призова хората да отложат пътуванията си поради екстремните метеорологични условия. В рамките на 24 часа в австрийските Алпи, в района на Тирол, е паднал 60 см пресен сняг, като на височина от 800 до 1200 метра е имало снеговалеж. Снегът се наблюдава необичайно ниско, а прогнозите са за до 200 см сняг на по-голяма височина през следващите четири дни, съобщава Националната метеорологична служба на Австрия.

More than a meter of snow in the last days of summer in the #Alps in Austria.

📹 #SevereWeather pic.twitter.com/rDX56lIZcC — Meteored | theweather.com (@MeteoredUS) September 14, 2024

Ситуацията с времето не е по-лека и в останалите части на Европа. Предупреждения за проливни дъждове отправиха в Германия, Австрия и Чехия. Интензивните валежи се очаква да причинят наводнения, затова в тези райони е обявен червен код.

Austria right now. Just let the snow stay there and not melt, because the Danube overflows its banks, beyond the Austrian border! pic.twitter.com/SqyuC0oDmX — E.Bolsick🇪🇺 (@BolsickE) September 14, 2024

Силни валежи в Чехия по поречията на Елба (наричана от чехите Лаба) и притока ѝ Вълтава доведоха до рязко покачване на нивата на тези реки. Властите обявиха опасност от наводнения от трета степен след повишаване на водното ниво в около 20 реки и потоци в страната.

#Germany #Saxony #Sachsen #Dresden #Elbe



Now we have a Problem #Flood #Hochwasser goes Higher and a Part of The #Carolabrücke IS now under Water pic.twitter.com/o0zPsIcWxD — Luisa Oelkers (@LuisaOelkers) September 14, 2024

Чешкото село Микуловце, близо до границата с Полша, беше наводнено тази сутрин. От снощи пожарникарите в южния град Ческе Будейовице изграждат бентове по Вълтава и притока ѝ Малше. Прегради са се издигали във Вълтава и в Прага, пише БТА.

Блокиран е достъпът до намиращото се на близо 50 километра южно от чешката столица село Вишнова. 40 души са евакуирани заради наводнения в източното чешко село Широка нива.

🚨🇨🇿 | FLOOD ALERT: STARA VES, CZECH REPUBLIC#niż #ulewa #Powodź #deszcz #czechy



.URGENT - FLOODING UPDATE.



- Date: September 14, 2024

- Location: Stara Ves, Czech Republic

- Situation: Severe flooding reported

- Both banks overflowing from stone bridge to Stara Ves

-… pic.twitter.com/kUl4yW3KvY — Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024

Драматичната промяна във времето е очевидна, тъй като преди по-малко от седмица части от Швейцария преживяха необичайни горещини. Сега се очакват до 45 см сняг в източните райони на височина над 1600 м, което подчертава бързата промяна в метеорологичните условия.

🚨🇨🇿 | FLOOD ALERT: ČESKÁ VES, CZECH REPUBLIC



- Date: September 14, 2024

- Location: #ČeskáVes, Czech Republic

- Situation: Heavy rain causes severe flooding



STAY SAFE#niż #ulewa #Powodź #deszcz #czechy #praga https://t.co/LpzQv0PyQR pic.twitter.com/63mfWRPIMk — Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024

Във Франция температурите паднаха до -16°C на връх Егий дю Миди, до който се стига с най-високия лифт в страната. Този рязък контраст идва след лято на силни горещини в Средиземноморския регион, което подчертава променливия характер на времето.

В Обединеното кралство също се наблюдават ниски температури, а в Бавария има проливни дъждове. Тези екстремни условия само показват колко по-чести и интензивни ще стават природните бедствия заради изменението на климата. Все по-често се наблюдават резки смени в температурите, силни бури, както и значителни наводнения, съобщава Times of India.

#BREAKING #Romania Major floods reported in Romania. pic.twitter.com/Wd3vtfNRZy — The National Independent (@NationalIndNews) September 14, 2024

В Източна Румъния водният потоп причини смъртта на четирима, информират от Главният инспекторат за извънредни ситуации. Първоначално местните и световните агенции съобщиха за петима загинали. От инспектората уточняват, че петата жертва е човек, починал преди два дни и то не в следствие на лошото време.

At least four dead in Romania after severe flooding in Central Europe



Follow us for 24/7 world news.



As severe floods make their way through Central Europe,... https://t.co/elUAXFQnfv pic.twitter.com/EgPKh5wikA — News Hub (@NewsHubGlobe) September 14, 2024

Циклонът "Борис", който удари Европа, промени драстично времето в страната. Проливните дъждове и силният вятър причиниха щети в 19 селища в осем окръга на страната. Изкоренени са десетки дървета, които са повредили автомобили и са блокирали пътища. Властите изпратиха текстови съобщения до жителите с предупреждения за опасно време.

At least four people have died and thousands of homes are damaged after flooding in eastern Romania. Central and eastern Europe brace for more rain, with evacuations in several countries. Authorities are on high alert. #Floods #Romania #Prague #Danube pic.twitter.com/FmwQ1pUKWk — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) September 14, 2024

Над 252 души са евакуирани до момента от най-тежко засегнатите окръзи - Галац и Васлуй. Повече от 5000 домакинства са засегнати. На места водата стига 1,70 м. Някои хора са били принудени да се качат на покривите на къщите си, докато дойдат спасителни екипи да ги освободят от водния капан, предават Аджерпрес и Диджи24. Гражданската защита разпространи видеокадри, на които се вижда екип, който евакуира възрастен мъж с малка лодка.

В Югозападна Полша от коритото си преля река Бяла Глухоласка, в Ополското воеводство. Около 400 души от пограничния град Глухолази са били евакуирани, съобщава ДПА.

На мястото е пристигнал полският министър на вътрешните работи и администрацията Томаш Шемоняк. По думите му за действия в Глухолази са мобилизирани 100 пожарникари и 60 полицаи. Полската метеорологична служба очаква дъждовете да продължат.

У нас времето също започва да се разваля. Днес облачността е променлива, често значителна и на места в планинските и източните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. А на най-високите върхове се очаква да падне и сняг.

Ще духа умерен и силен югозападен вятър, но до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 7°.