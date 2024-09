Спешно свалят кравите от планинските пасища заради неочаквания сняг в Тирол (Видео)

Заради неочаквания сняг, който заваля, в Тирол започнаха да свалят кравите от планината. Днес ранен сняг изненада австрийската провинция и кравите. Това принуди фермерите да бързат и да преместят животните преди обичайното време от годината.

В Тирол това е типична практика в отглеждането на крави. Животните прекарват топлите месеци по планинските пасища. Когато времето стане студено, управата на местните градчета и фермерите организирано свалят кравите във ферми в ниското, където да прекарат зимата, пише NOVA.

It's always so moving to see the cows coming down off the alps when the weather changes. All dressed up, too. Unfortunately, it's raining hard. And there is snow already, at about 1200m. Early this year. pic.twitter.com/tc0vgdQGcQ — Catherine Arthur (@CatArthurian) September 14, 2024

В Алпите снегът доведе до значителни проблеми с транспорта, като най-засегнати бяха австрийските железници - влаковете между Залцбург и Клагенфурт трябваше да бъдат спрени.

Австрийското правителство призова хората да отложат пътуванията си поради екстремните метеорологични условия. В рамките на 24 часа в австрийските Алпи, в района на Тирол, е паднал 60 см пресен сняг, като на височина от 800 до 1200 метра е имало снеговалеж.