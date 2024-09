Мечка реши да се разхлади сред хората в езерото Тахо (Видео)

На плажа на езерото Тахо се появи мечка, която изненада плажуващите. Тя беше заснета да се разхожда по претъпканата брегова линия.

Видеооператорът Кенеди Уилкинс разказа пред Storyful, че е бил на екскурзия, когато в горещия ден е забелязал мечката да се разхожда по брега. Той извадил фотоапарата си, за да улови как животното се наслаждава на прохладна разходка по плажа, потапяйки краката си във водата, докато върви.

KCRA 3 viewer Lisa Enos Martin captured video of a bear swimming at a South Lake Tahoe beach on Aug. 31.



The bear could be seen walking at the edge of the water near the Boathouse on the Pier and cooling off by swimming in the lake. pic.twitter.com/FXDMoCYiPY — KSBW Action News 8 (@ksbw) September 13, 2024

Въпреки че косматият посетител е бил заобиколен от многобройна публика, той не изглеждал притеснен. За щастие двукраките посетители на плажа знаели, че трябва да стоят на безопасно разстояние от своя гост.

В края на клипа се вижда как мечката се отдалечава от екрана и навлиза във водата, вероятно за да се разхлади в слънчевия късен августовски следобед, пише USA Today.