Евакуираха квартал във Виена заради наводненията, издирват двама в Румъния (Видео, снимки)

Продължава бедствената ситуация в централната част на Европа, тежка е ситуацията и на Балканите.

В цялата федерална провинция Долна Австрия е обявено бедствено положение. Причината са дъждовете, които причиниха тежки наводнения в страната. Язовирът в Отенщайн на река Камп се очаква да прелее всеки момент. Ако това се случи, ще предизвика значителни наводнения по поречието на Камп. Наводненията достигнаха и столицата Виена, чиито жителите са били евакуирани от домовете си в квартал „Пензинг".

42 общини са обявени за зони на бедствие заради проливните дъждове и наводненията. Ситуацията е особено напрегната по поречието на реките Камп и Кремс, които се вливат в Дунав.





Щефан Пернкопф, заместник-ръководител на провинция на Долна Австрия, заяви, че защитните съоръжения в региона, които бяха укрепени след тежките наводнения през 2002 г., са проектирани да издържат на наводнения, които се случват статистически веднъж на 100 години.

Въпреки това, тъй като се очаква проливните дъждове да продължат, метеоролозите предупреждават, че ситуацията може да се влоши. Според тях Дунав може да достигне нива, които се наблюдават веднъж на 30 години в австрийските райони Вайнвиртел и Моствиртел.

Чехия също се опитва да се справи с тежките наводненията, причинени от проливни дъждове. В събота в Чешката република се скъса язовирна стена в района на Южна Бохемия. Министърът на околната среда Петр Хладик призова хората в най-засегнатите райони да се подготвят да напуснат домовете си.

В Чехия наводненията доведоха до евакуация, а 51 000 домакинства в северните райони на страната бяха засегнати от прекъсване на електрозахранването. Четирима души са изчезнали. В столицата Прага са издигнати бариери срещу наводнения, пише "Сега".

От петък сутринта в Югозападна Полша са паднали повече дъждове, отколкото по време на т.нар. "хилядолетен потоп" през 1997 г. Язовир в югозападната част на Полша преля късно снощи след обилните валежи в страната, предаде ДПА. Властите съобщиха, че язовирът в Мендзиздройе е прелял въпреки усилията за източване на водата и предотвратяване на бедствието. Регионалната служба за управление на водите във Вроцлав определи ситуацията като критична, което наложи евакуация от села с по-ниска надморска височина.

Язовирната стена е построена в началото на 20-и век в долината Клодзко на границата на Полша с Чехия и е с височина 29 метра.

В град Клодзко са евакуирани 1600 души, там е регистриран и първият смъртен случай, причинен от наводненията. "Ситуацията в Глухолази за съжаление явно се е влошила. Водата прелива през моста и за съжаление прелива и през импровизираните насипи", съобщава премиерът на Полша Доналд Туск.

В Босна и Херцеговина първият сняг падна в планините Белашница, Яхорина и Власич. До тази сутрин се задържа само на Яхорина, показват уеб камерите. Според прогнозите на Федералния хидрометеорологичен институт днес в БиХ ще бъде предимно облачно.

Драматичните последици от природното бедствие в Румъния тепърва ще се оценяват. Местните хора все още са в шок от яростта на водата, която помете всичко по пътя си, предават местните медии. В засегнатите райони е пристигнала първа помощ - 400 тона храна, спални чували, възглавници и одеяла за хората, останали без покрив над гладите си. Междувременно местните власти съобщиха, че са осигурили на пострадалите 866 места за настаняване, разпределени в студентски общежития, спортни зали, различни социални центрове. В спасителните операции участват 569 спасители – пожарникари, жандармерия, полиция, военнослужещи.

"Борис" отне живота и на четирима души в Румъния. Остава тежко положението в осем района в страната, след като проливните дъждове причиниха наводнения.

Двама души остават в неизвестност в източнорумънския окръг Галац, който беше силно засегнат от наводненията през уикенда, съобщи премиерът на Румъния Марчел Чолаку днес, цитиран от Аджерпрес и БТА.

Чолаку се намира в засегнатите от бедствието райони заедно с председателя на Сената Николае Чука.