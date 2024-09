Задържаха мъжа, стрелял по Доналд Тръмп (Видео)

Мъжът, стрелял по кандидата за президент на САЩ Доналд Тръмп, е задържан, съобщи Би Би Си.

Стрелецът е забелязан от служители на Сикрет сървис. Заподозреният е бил с насочена пушка към голф игрището, само на няколкостотин метра от Тръмп. Сигнал за стрелба е получен в местната шерифска служба в 13:30 ч. местно време и районът веднага е бил отцепен от полиция.



THEY TRIED TO K*LL HIM AGAIN.



HOW HAS THIS HAPPENED TWICE NOW?





От Сикрет сървис са стреляли по заподозрения няколко пъти, докато той опитвал да избяга. Стрелецът е успял да се измъкне и да се качи в черен "Нисан", който по-късно е спрян в окръг Мартин и един човек е бил задържан.

Засега не е ясен мотивът за престъплението. В храстите край голф игрището е открит АК-47, за който се предполага, че е на стрелеца. Намерени са още оптичен прицел, две раници и камера GoPro.





По-късно от кампанията на Тръмп публикуваха негово изявление.

"В близост до мен имаше стрелба, но преди слуховете да излязат извън контрол, исках първо да чуете следното: аз съм в безопасност и съм добре! Нищо няма да ме забави. Никога няма да се предам! Винаги ще ви обичам за това, че ме подкрепяте", се казва в изявлението на Тръмп.

От ФБР съобщиха, че разследват "опит за убийство" на бившия президент Доналд Тръмп.

Кандидатът за президент на САЩ претърпя опит за убийство на 13 юли по време на предизборен митинг в Пенсилвания. Тогава той беше улучен в ухото и не пострада сериозно, но човек от публиката загина.